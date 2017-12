Educação e tecnologia: o poder do podcast

Além de engajar os alunos com a produção, é mais uma maneira de realizar trabalhos colaborativos usando a tecnologia

Um celular com gravador de voz, conexão com a internet e uma conta em algum site de postagem de áudio. Isso é tudo o que os alunos do 7º ano da Escola Santi precisaram para criar o seu próprio canal de podcast e alcançar pessoas ao redor do mundo durante as aulas de espanhol.

Mas, afinal, o que é um Podcast?

Basicamente, um podcast é um arquivo de áudio compartilhado na web. Ou seja, é a união de diversos arquivos de áudio em um único canal onde as pessoas disponibilizam listas e seleções de músicas, entrevistas, notícias, reportagens ou simplesmente falam e expõem suas opiniões sobre os mais diversos assuntos.

Por que usar o podcast na educação?

Este é um recurso que permite o trabalho colaborativo. Com sua distribuição gratuita e livre, contribui para a difusão e uso, facilitando o compartilhamento de conhecimentos e troca de ideias entre alunos, professores e usuários da rede.

“A ideia era que eles entrassem em contato com esse gênero social e percebessem que eles mesmos podem produzir e também escutar outros canais. A partir do momento em que eles sobem o áudio e veem que há pessoas ouvindo e curtindo, eles percebem que é de fato uma rede de comunicação. Esse trabalho permitiu que eles escutassem podcasts de jornais da Espanha, músicas e até jogos de futebol em outras línguas. Além disso, perceberam que podem ser ouvidos também”, explica a professora de espanhol da Escola Santi, Evanise Barros.

O formato, que era desconhecido para muitos dos alunos, acabou encantando pela sua praticidade e sua importância social. O aluno Pedro Donnini conta que até já sabia da existência dos podcasts, mas nunca havia escutado. Agora, virou um hábito. “Quando eu estou no computador, fico escutando e vou fazendo outras coisas. É possível ouvir em qualquer lugar e qualquer pessoa, até mesmo criança, pode fazer um”.

O podcast é uma boa ferramenta de autoaprendizagem, pela sua disponibilidade e acesso livre pela rede, além de não precisar do computador para escutá-lo.

“Esses trabalhos que envolvem tecnologia e em que a gente pode criar algo nosso são muito mais legais. Agora, se alguém perguntar, eu realmente sei o que é um podcast, porque eu fiz um”, diz Caio Altman, aluno da Escola Santi.

As gravações feitas pelos alunos foram postadas no SoundCloud, um site de compartilhamento de músicas, playlists e de canais de podcast. Você pode conferir todos os canais de podcast através desse link.