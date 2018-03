Apoio, sensibilização e inspiração

Alunos da Santi recebem visita da atleta paralímpica de basquete Paola Klokler, que veio agradecer as cartas de apoio e incentivo enviadas aos atletas em agosto.

Pequenos gestos podem fazer toda a diferença. E não é por virem de uma criança, que são menos significativos ou tem menos possibilidade de alcançar pessoas e mudar o mundo.

Em agosto, os alunos do T5 e 1º ano da Escola Santi realizaram um pequeno gesto: escreveram cartas de apoio e incentivo aos atletas paralímpicos brasileiros, que iriam começar a competir no mês seguinte. As frases eram simples – “Boa sorte!”, “Estamos torcendo por vocês!”, “Não desistam!” – e os desenhos de cada criança davam o toque especial a cada carta.

A iniciativa foi dos Correios e do Comitê Paralímpico Brasileiro, que coletaram cartas de todo o Brasil para serem entregues diariamente a todos os atletas. Entre eles, estava a pivô do time feminino de basquete sobre rodas do Brasil, Paola Klokler, e entre as cartas que ela recebeu estava a do João, aluno do T5 da Santi, que acabou tendo um significado muito especial:

“Essa cartinha eu recebi na manhã do nosso jogo mais importante, contra a Argentina, e foi ela que me deu forças para dar o melhor de mim no jogo. Eu falei para todas as minhas amigas do basquete que as cestas que eu fizesse naquele jogo seriam para a pessoa que me mandou a carta, e por causa dessa cartinha, a gente arrasou no jogo!,” contou Paola aos alunos do T5, em uma visita que realizou à Escola Santi para agradecer aos alunos, e, especialmente, ao João, pelas cartas enviadas aos atletas brasileiros.

Paola conversou com alunos de diversas turmas da Santi, da educação infantil ao fundamental 2, sobre sua vida, sua carreira, sobre ser deficiente e sobre como sempre podemos alcançar nossos sonhos e superar limites. Distribuiu autógrafos, sorrisos, muito carinho e inspiração.

E João, autor da carta, ganhou um presente especial: uma camiseta oficial da Paola, com uma dedicatória que o deixou com um sorriso de orelha a orelha. Segundo seus pais, João contou a todos em casa sobre a experiência incrível, e mesmo passando o tempo, ainda havia muito a João contar:

“Foi muito legal, eu fiquei muito feliz. A camiseta ainda não cabe, porque eu sou muito pequeno, mas ela está nas costas da minha cadeira especial de sentar, desenhar e fazer lição, e quando eu crescer eu vou usar. Eu adorei!”

Confira no vídeo abaixo tudo o que rolou nessa visita tão especial da paratleta Paola Klokler à Escola Santi:

6º CineSanti

O Cinesanti é um evento anual, que tem como principal objetivo incentivar reflexão sobre temas pertinentes à sociedade atual por meio do cinema. Esse ano, por conta da realização das Paralimpíadas, foi exibido o filme “ParaTodos“, que mergulha no cotidiano dos principais atletas paralímpicos brasileiros para discutir a inclusão de pessoas com deficiência na sociedade.

Após o filme, foi realizado um bate-papo com Mauro Nohara, atleta de paraciclismo, e com Valmir Souza, do projeto Giro Inclusivo, que não apenas lançou um aplicativo para monitorar a acessibilidade na cidade de São Paulo, como realiza constantemente atividades voltadas para pessoas com mobilidade reduzida. Durante a conversa, conversamos sobre suas trajetórias, os avanços na acessibilidade e na inclusão de pessoas com deficiência no Brasil, e o que podemos fazer para nos reeducarmos e educarmos as crianças para criar uma sociedade sem preconceitos.

Valmir esteve no 3° Santi de Portas Abertas, que aconteceu em abril deste ano. Confira o vídeo: