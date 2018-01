Alunos da Santi realizam mutirão para revitalizar Praça do Santíssimo Sacramento

Estudantes da escola foram pessoalmente até a Prefeitura Regional do bairro sugerindo a ação, que foi atendida pelo programa Faça Seu Bairro Lindo.

Após realizar uma série de intervenções com o objetivo de revitalizar a praça Santíssimo Sacramento, localizada em frente à Paróquia de mesmo nome, na região do Paraíso, os alunos da Escola Santi em São Paulo participam de mais uma etapa do projeto Santi na Praça. Desta vez, dando novos contornos ao local com uma importante parceria.

No próximo sábado, dia 24 de junho, das 8h às 12h, os alunos participarão de um mutirão para revitalização da praça, em parceria com o poder público municipal, reunindo toda a comunidade da escola, comerciantes e moradores próximos da praça. A ação ocorrerá após a iniciativa dos estudantes, que foram pessoalmente até sede da Prefeitura Regional de Vila Mariana com sugestões para a revitalização do espaço. Desta maneira, a iniciativa foi inserida no programa de zeladoria “Faça Seu Bairro Lindo”, da Prefeitura Municipal.

“Fiquei muito orgulhoso com a pró-atividade desses jovens e muito feliz com a iniciativa deles de procurar a prefeitura para discutir questões importantes para o bairro”, afirmou o prefeito regional Benê Mascarenhas, após a visita dos alunos.

AÇÕES – A prefeitura coordenará as tarefas com uma equipe própria e distribuirá materiais como vassouras e pás. Entre os trabalhos programados estão a plantação de mudas e grama e a limpeza dos canteiros. Já os técnicos da prefeitura ficarão a cargo de apoiar os moradores em ações como ajuste de bancos, pinturas de calçadas, entre outros. O objetivo é reforçar ainda mais o papel do cidadão em cuidar de sua cidade, utilizando-se de seus principais agentes, a sociedade e a administração pública.

É importante ressaltar que, desde o ano passado, o Santi na Praça praticamente “adotou” o local, com a realização de diversas ações de revitalização como a plantação de mudas e hortas. Já no primeiro semestre de 2017, os alunos do 4º ano foram responsáveis pela instalação de uma casa de pássaros (confeccionada em MDF), a colocação de uma faixa transformando as árvores em “misses”, a utilização de galhos como suporte para obras de artistas famosos recriadas pelos estudantes e, completando a série de ações, uma intervenção artística em que as árvores literalmente abraçaram as pessoas que passaram pela praça.

As ideias foram desenvolvidas durante as aulas de arte, realizadas semanalmente na Escola Santi, tendo à frente a professora Sandra Avellar. Desta maneira, muitos dos objetos produzidos em classe foram utilizados nas atividades dos alunos nas árvores.

SANTI_NAPRAÇA – Anteriormente batizado como “Transform+Ação”, a proposta do projeto – sob coordenação do jornalista Caio Dib – é que os próprios alunos da Escola Santi encontrem os problemas ou possibilidades de melhoria no bairro do Paraíso e, a partir disso, busquem soluções e viabilizem as mudanças por meio de debates, elaboração de projetos, estratégias de captação de recursos e de comunicação com a comunidade, tornando-os verdadeiros agentes de transformação.

Além de contribuir com melhorias para a cidade e a comunidade, o projeto também estimula e desenvolve nos estudantes uma série de habilidades e competências como autonomia, responsabilidade, empatia e trabalho em equipe, além de inseri-los em conceitos como comunicação, produção de fanzines, vídeos e campanhas de marketing nas redes sociais.

Escola Santi

Mutirão de Revitalização da Praça do Santíssimo Sacramento

Dia: 24 de junho, sábado, das 8h às 12h