Alimentação saudável começa na infância

Desenvolver bons hábitos alimentares desde a infância traz benefícios ao crescimento da criança e ainda aumenta as chances dela se tornar um adulto saudável. Nesse processo, a escola também pode ser uma auxiliadora. Apresentar os alimentos e fazer com que os pequenos tenham contato direto com eles é o primeiro passo.

Na Escola Santi, quinzenalmente os alunos da Educação Infantil e do primeiro ano do Ensino Fundamental produzem receitas saudáveis escolhidas pelas professoras. “Fazemos uma seleção de ingredientes, priorizando farinha integral, açúcar mascavo, frutas, legumes e verduras”, conta a professora Carolina Bortoletto. “A culinária tem uma função muito importante nessa fase da vida. Ela faz com que as crianças consigam se arriscar mais na alimentação, que provem alimentos que não comem em casa.”

Além de possuir bons valores nutricionais, as preparações ainda possibilitam que as crianças coloquem a mão na massa, misturem ou modelem os ingredientes. “Bolos, pães, biscoitos e saladas de frutas são boas opções de receitas que as crianças podem fazer na escola ou reproduzir com os pais”, explica Carolina.

Os alunos preparam os alimentos assim que chegam à escola e, no final do dia, provam em um piquenique, ou então, convidam outra turma para o lanche. “Os pais nos contam que, depois dessas atividades, os filhos passam a gostar de alimentos que antes nem chegavam perto”. Ao ver o melhor amigo experimentando uma cenoura, por exemplo, a criança se sente motivada a provar também.

“Além disso, as crianças aprendem a ter responsabilidades, já que cada um é responsável por trazer um ingrediente”, completa.

Uma das receitas de maior sucesso foi a barrinha de cereais caseira, tradicional nas lancheiras das crianças, mas geralmente na versão industrializada. “Quando os alunos levaram a receita para casa, os pais perceberam que era muito simples de fazer e passaram a preparar para os filhos levarem de lanche para escola”.

Confira a receita da barrinha de cereais caseira:

Ingredientes:

2 xícaras de aveia em flocos

¼ de xícara de gergelim

½ xícara de açúcar mascavo

¼ de xicara de mel

¼ de xícara de amêndoa

¼ de xícara de castanha de caju

¼ de xícara de castanha-do-pará

2 bananas d’água amassadas

1 colher de café de canela em pó

1 colher de sopa de óleo de coco.

Modo de preparo:

Misture todos os ingredientes numa tigela até formar uma massa homogênea. Despeje a massa na forma untada com óleo de coco, alisando com uma espátula molhada para não grudar. Pré-aqueça o forno por 5 minutos a 180ºC e asse a massa por 30 minutos. Após retirar do forno, marque o tamanho que deseja as barrinhas e espere esfriar para cortar.

Outras receitas estão disponíveis no site da Escola Santi. Clique

Documento aqui PDF

para acessar o link.