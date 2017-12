A praça é de todos

Alunos da Escola Santi realizam série de ações para revitalização de praça no bairro do Paraíso

Alunos da Escola Santi estão realizando uma série de intervenções com o objetivo de revitalizar ainda mais a praça localizada em frente à Paróquia Santíssimo Sacramento, na região do Paraíso, em São Paulo. Trata-se do projeto Santi na Praça, iniciativa que teve início no ano passado com a plantação de mudas e a criação de uma horta, que foi tomando corpo e já tem uma série de novas ações programadas para 2017, desta vez com a participação de estudantes de várias turmas.

Sob coordenação do jornalista Caio Dib, o Santi na Praça visa incentivar os alunos a realizarem melhorias no bairro, no entorno da escola e em outras escalas da vida, tornando-os verdadeiros agentes de transformação. E agora, a praça também está sendo palco de intervenções artísticas realizadas pelos alunos do 4º ano:

CASA DE PÁSSAROS E ABRAÇOS – Entre os projetos que estão sendo realizados pelos alunos nas árvores da praça estão a instalação de uma casa de pássaros (confeccionada em MDF), a colocação de uma faixa transformando as árvores em “misses” do bairro, além da utilização de galhos como suporte para obras de artistas famosos recriadas pelos estudantes.

Completando a série de ações, foi feita ainda uma intervenção em que as árvores literalmente abraçarão as pessoas que passarem pela praça. É importante ressaltar que as ideias foram desenvolvidas durante as aulas de arte, realizadas semanalmente na Escola Santi, tendo à frente a professora Sandra Avellar, que também está acompanhando os alunos durante as intervenções. Desta maneira, os objetos produzidos em classe foram utilizados nas atividades dos alunos nas árvores.

“É um projeto muito marcante para os alunos, porque todas as ideias e iniciativas partiram deles. Cada turma foi dividida em subgrupos e cada um pensou numa intervenção diferente e então toda a turma escolheu em conjunto quais ideias queriam implementar e como e agora estão tendo a chance de colocá-las em prática e realmente ver essas intervenções se tornarem reais e impactarem as pessoas”, explica Sandra.

PARCERIA – E a iniciativa contará ainda com um importante apoio do poder público. Os alunos participantes do projeto tomaram a iniciativa de apresentar o projeto para a Prefeitura Regional de Vila Mariana, que abraçou a ideia. Está sendo planejado um mutirão para revitalização da praça, no mês de junho, reunindo toda a comunidade da escola, comerciantes e moradores próximos da praça, além de funcionários da prefeitura. O objetivo é reforçar ainda mais o papel do cidadão em cuidar de sua cidade, utilizando-se de seus principais agentes, a sociedade e a administração pública.

SANTI NA PRAÇA – Anteriormente batizado como “Transform+Ação”, a proposta do projeto – sob coordenação do jornalista Caio Dib – é que os próprios alunos da Escola Santi encontrem os problemas ou possibilidades de melhoria no bairro do Paraíso e, a partir disso, busquem possibilidades de soluções e viabilizem as mudanças por meio de debates, elaboração de projetos, estratégias de captação de recursos e de comunicação com a comunidade.

Além de contribuir com melhorias para a cidade e a comunidade, o projeto também estimula e desenvolve nos estudantes uma série de habilidades e competências como autonomia, responsabilidade, empatia e trabalho em equipe, além de inseri-los em conceitos como comunicação, produção de fanzines, vídeos e campanhas de marketing nas redes sociais.