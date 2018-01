A importância da formação continuada

O diferencial está na constante busca pelo conhecimento e atualização profissional

Quando finalizamos a faculdade, passamos a ter consciência de que esta formação inicial, por ser focada na teoria, torna-se insuficiente para um bom desenvolvimento profissional. Ao começarmos a trabalhar, sentimos a importância, também, do aprendizado que se desenvolve na prática, no dia-a-dia. Então, unimos esses dois conhecimentos para compreender não só o “o que fazer”, mas também o “como fazer”.

E não para por aí. Depois dessa formação acadêmica inicial é fundamental se manter atualizado.

A formação continuada

Quando já estamos no mercado de trabalho começamos a perceber nossas áreas de maior deficiência e as com as quais mais nos identificamos. Neste momento, é importante buscar diferentes maneiras de nos aperfeiçoar.

É esse o papel da formação continuada. Estar em constante busca por informações e especializações nos traz instrumentos para que saibamos como atuar. Os cursos externos nos mantêm atualizados além de trazerem experiências vividas por outros profissionais que podem nos acrescentar diferentes maneiras de resolver um mesmo problema.

Isso acontece, ou deveria acontecer, em todas as áreas. E não poderia ser diferente na área de educação. Pensando nisso, a Escola Santi busca, constantemente, promover o debate sobre diferentes temas. Além de trazer profissionais da área para ministrar cursos e palestras, a Santi também oferece cursos gratuitos para professores da rede pública.

Conheça essa iniciativa, inspire-se!

Santi Para Todos

O Santi para Todos é uma ação que tem como objetivo a realização de cursos e palestras gratuitas para professores, principalmente da escola pública, a partir do compartilhamento de experiências de trabalho realizadas na Santi, já consolidadas e avaliadas como práticas de qualidade e/ou buscando profissionais de referência para compartilhar suas pesquisas. Abrir a escola – sua prática e seu espaço, para todos, ampliando assim a atuação da Escola Santi para a comunidade.

Veja os cursos já realizados:

Formação para pais e professores

Não é apenas a escola pública a beneficiada com essas formações. Pais e a equipe da escola também. Para eles tem o FormaSanti que compreende todas as iniciativas da Santi relacionadas à formação.

O FormaSanti Equipe realiza cursos, palestras, seminários, assessorias e grupos de estudo, tanto na própria escola quanto nos diversos centros de formação de qualidade.

O FormaSanti Pais

Para os pais, acontecem pelo menos 3 palestras por ano, realizadas por profissionais especialistas em temas relacionados à educação ou formação de ser humano, com o intuito de promover a reflexão e a possibilidade de nos tornarmos cada vez melhores nesse exercício da maternidade e paternidade.

Também para os pais, a Santi promove anualmente o CineSanti – exibição de filme seguido de debate, sobre questões relacionadas à diversidade; e a RodaSanti – espaço de troca entre mães de crianças da Educação Infantil, mediado por uma educadora.