Educando para o futuro

Em projeto da Santi, alunos esclareceram para a comunidade as principais dúvidas sobre as eleições municipais

O que faz um prefeito e um vereador? O que é uma eleição? Como funciona o sistema eleitoral brasileiro? Quais cargos serão escolhidos no próximo pleito?

Estas dúvidas, aparentemente simples, ainda permeiam boa parte do eleitorado no Brasil. E foi pensando nisso que a Escola Santi – localizada no bairro do Paraíso, em São Paulo –realizou ao longo da semana passada um projeto que tinha o objetivo de esclarecer as principais questões acerca das eleições municipais, que ocorreram no último domingo, dia 02 de outubro.

Tendo à frente a professora Elisangela Florentino, os alunos do 3º ano, com idade entre 8 e 9 anos, elaboraram materiais destinados a três públicos diferentes: os pais, os funcionários da escola e os eleitores que passaram pela Escola Santi no dia da eleição.

Com o assunto trazido à sala de aula pela professora, os estudantes realizaram discussões sobre o tema e fizeram o levantamento de hipóteses, pensando nos melhores caminhos para responder às dúvidas da comunidade.

Entre os materiais criados, direcionados aos três públicos distintos escolhidos pelos alunos, estavam cartazes, infográficos, painéis com informações do tipo “Você Sabia?”, varais e até uma apresentação da slides. “A ideia era conscientizar o eleitor, sejam eles os pais ou profissionais da escola, sobre a função de cada cargo que seria votado no domingo”, explica a professora.

Desta maneira, a turma foi dividida em quartetos, com cada parte exclusivamente dedicada a informações sobre “prefeitos” e “vereadores”. O material permaneceu exposto até o dia 02 de outubro, à disposição de todos que vieram votar na escola.