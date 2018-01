Uma das disciplinas eletivas oferecidas no 9º ano do Colégio Santa Maria é a de Zoobotânica aplicada à ecologia, cujo intuito é possibilitar aos alunos maior vivência e experimentação em relação aos conteúdos relacionados à botânica e à zoologia trabalhados ao longo do Ensino Fundamental II

Durante o 6º, 7º, 8º e até mesmo 9º ano, os alunos são expostos e diversos conteúdos relacionados à botânica e à zoologia, em que são trabalhados diversos temas, habilidades e possibilidades de aplicações práticas, onde os alunos conseguem perceber a integração destes temas de forma dinâmica. O curso é dividido em dois módulos, sendo no primeiro trabalhados temas relacionados aos ciclos de vida de animais e plantas e o segundo sobre os reinos animal e vegetal.

No primeiro módulo, são desenvolvidos conteúdos sobre ciclos biogeoquímicos (ciclo da água e ciclo do carbono), reciclagem da matéria, efeito estufa e aquecimento global, ciclo de vida dos animais (invertebrados e vertebrados) e ciclo de vida das plantas (briófitas, pteridófitas, angiospermas e gimnospermas). Os objetivos desta unidade possuem como foco o estudo dos ciclos na natureza e a ideia de ciclo é explorada nos seguintes sentidos: ciclo como período (que compreende o início e o fim de uma etapa da vida), como uma sucessão de eventos (que se repetem) e como transformação (como um processo no qual ocorrem mudanças ao mesmo tempo em que alguma coisa permanece). Alguns conceitos tratados nesta unidade são fundamentais para a compreensão de diferentes fenômenos naturais, como espaço, tempo, casualidade, diversidade, adaptação, evolução e transformação. Em todas as aulas estes significados estão presentes, apresentando, porém, ênfases diferentes.

Uma das atividades práticas que marcam este módulo é a construção do terrário, quando os alunos conseguem na prática explorar os cinco passos de uma investigação científica (observação, registro, questionamento, experimentação e conclusão), conhecer e compreender o que é um ecossistema, conhecer o modo de vida e as características de alguns animais (aracnídeos, insetos etc.), pesquisar em diversas fontes, como livros, revistas, jornais, internet, entre outros e conhecer e observar fenômenos da natureza como o ciclo da água (figura 1).

No segundo módulo, são desenvolvidos conteúdos sobre as diferenças e semelhanças dos seres vivos e o grupo dos invertebrados, vertebrados e vegetais. Os objetivos desta unidade possuem como foco o estudo das características gerais dos seres vivos, as que diferenciam e agrupam os mesmos, características gerais dos principais grupos de invertebrados, vertebrados, vegetais e sua ecologia.

A atividade prática que marca este módulo é o trabalho com fotografias para classificação vegetal e animal, possibilitando maior integração com os conteúdos visitados neste semestre.

Segundo o aluno Marcos Paulo Pereira Filho, “a disciplina de Zoobotânica trata de diversos assuntos interessantes que possibilitam maior compreensão sobre os temas que fazem parte do nosso cotidiano e até mesmo sobre nosso planeta. Aprendemos matérias que em nenhum outro ano, além do 6º ano, havíamos visto. É uma matéria que nos proporciona vários debates muito inteligentes e interessantes”.