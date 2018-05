Autoria: Elizabeth Fantauzzi

Memes, QRcodes, TimeLapse, Mapas Conceituais, Infografia, CloudComputing, FakeNews e Fact-checking, Games, Sites, Aplicativos, Programação, Pesquisa e Busca, podcasts, remixes e tantos outros temas ligados à área tecnológica mobilizam os alunos da disciplina Web e as Mídias Digitais da 2a série do Colégio Santa Maria. Esse é o universo explorado pelo curso pertencente à parte diversificada do currículo do Ensino Médio e que convida os alunos a experimentarem a construção de projetos colaborativos, fazendo uso da linguagem hipermídia e utilizando como instrumento de trabalho a rede www, ferramentas web, celulares e os notebooks do laboratório móvel do colégio. Para fundamentar essa prática, são estudados temas como Sociedade em Rede – termo cunhado pelo pesquisador Manuel Castells e os impactos causados pelas Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) nas mais diversas instâncias da sociedade atual, ressignificando formas de se comunicar, ensinar e aprender.

É sabido que crianças e jovens pertencentes às novas gerações nascidas em um contexto estruturado e permeado pelas mais diversas tecnologias digitais possuem um perfil cognitivo ubíquo, diferenciado das antigas gerações no que se refere ao acesso, à produção, emissão, recepção, compartilhamento e compreensão das informações e das formas de comunicação. Porém, engana-se quem pensa que pelo fato de terem acesso aos aparatos tecnológicos desde cedo, as crianças e jovens tenham plena consciência em como trabalhar com a quantidade enorme de informações disponíveis na rede, possuam critérios e responsabilidade nos contextos das culturas digitais ou ainda saibam do seu importante papel como cidadão na era informatizada.

Sob esta perspectiva, o curso Web e as Mídias Digitais está pautado em conceitos estruturantes, tais como: letramento digital, estudo das TIC (Tecnologias da Informação e Comunicação) e produção de narrativas/conteúdo digital. As aulas têm o caráter de Oficina onde são desenvolvidas soluções inovadoras para situações-problema a partir do planejamento, desenvolvimento e implementação de projetos com ênfase em: colaboração, inovação, protagonismo, pensamento reflexivo e divergente, resolução de problemas e autonomia.

Assim, aprender e se apropriar das ferramentas tecnológicas ganham um caráter mais profundo, por meio do desenvolvimento de competências e habilidades importantes para o aluno/cidadão do século XXI. Espera-se com isso que o aprendizado promova boas estruturas na comunicação e expressão das ideias e preparo para os diferentes cenários profissionais, bem como para sua própria vida pessoal.

Seguem, na sequência, os endereços de dois vídeos que refletem o cotidiano das aulas de Web e as mídias digitais.

https://www.youtube.com/watch?v=VNv5rxstDQg

https://www.youtube.com/watch?v=UfZOuneWczU