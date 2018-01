Vôlei em família

Alunos do Fundamental II e Ensino Médio partilham aula de vôlei com a família

Participar da vida acadêmica dos filhos é importante em todas as faixas etárias e fazer uma aula junto com o filho, torna-se muito prazeroso. No Colégio Santa Maria, os alunos que têm atividades extracurriculares podem partilhar um destes momentos ao lado de seus familiares nas aulas abertas.

Independente da faixa etária, a presença é bastante significativa com pais, mães, avós, irmãos e amigos que, no caso da aula de vôlei misto de alunos de 8º ano ao Ensino Médio, chegam preparados para participar ativamente.

O instrutor José Mauricio Bertacci comenta: “Além de ser muito prazeroso trabalhar com esta faixa etária, ver o envolvimento das famílias é extremamente gratificante”.

Este momento do fazer junto, muitas vezes, é deixado em segundo plano devido à correria do dia a dia ou mesmo falta de oportunidade. Nessas vivências, muitas famílias resgatam algumas situações, mais presentes quando os filhos eram pequenos. “Às vezes, alunos adolescentes deixam de partilhar momentos como esses com a família, já que as atividades com seus grupos são mais atrativas nesta faixa etária”, acrescenta Adriana Tiziani, coordenadora dos cursos extracurriculares.

O ex-aluno Pedro Lauria relata: “Acho importante prestigiar este trabalho do Santa e apoiar meu irmão André [1ª série do Ensino Médio] como jogador. Foi graças às aulas desse esporte e à base que tive aqui, que pude ingressar na equipe de vôlei do Mackenzie, onde curso o 3º ano de Direito.”

Kleber Vianna, pai da Juliana, do 9º ano, disse que, como sempre jogou vôlei, incentivou muito a participação da filha na modalidade esportiva, que tem um trabalho didático. Ele percebe o quanto a jovem evoluiu desde o começo do ano. “O vôlei desenvolve o espírito coletivo, e foi muito importante para a acolhida da minha filha, que ingressou na escola no início do ano. Considero muito positiva esta oportunidade de jogar junto com ela e partilhar deste momento”, declara.