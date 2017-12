Você faz a diferença?

Atividades do 3º ano geram informação, conscientização e ações concretas em relação ao meio ambiente

As aulas de Ciências do 3º ano do Fundamental I do Colégio Santa Maria inspiram ação e valorizam o cuidado com o meio ambiente. Elas combinam a responsabilidade pela preservação do meio e a reflexão de que é preciso para dar continuidade à conscientização dentro da sociedade. A partir dessa premissa, surgem os Guardiões da Natureza, alunos que durante o horário de recreio fiscalizam a coleta seletiva do lixo descartado pelos colegas das outras séries e os sensibilizam sobre a necessidade de combater o desperdício e minimizar impactos ambientais.

Não foi só o lixo que os alunos trabalharam, não! A água e sua importância para a preservação do planeta também foi um assunto contemplado. Os alunos coletaram e analisaram a água do córrego Zavuvuz, que passa pelo Colégio. No laboratório de Ciências observaram, com o auxílio do microscópio, a presença de microrganismos existentes na água coletada. Descobriram que, apesar da poluição, ainda há esperança de um dia o córrego receber águas tratadas e limpas.

Depois da água, os alunos foram cuidar da terra. Em garrafas PET, prepararam a terra, plantaram mudas de manjericão, hortelã, alecrim, cebolinha e salsa e montaram uma horta vertical. O trabalho em equipe, essencial para a construção de conhecimento, valorizou o potencial de cada participante. Interação fundamental para a vida em sociedade.