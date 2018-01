Vivências e experiências que se transformam em conhecimento na Educação Infantil

Autoria: Karine Ramos

Estudos da neurociência afirmam que a criança aprende muito mais nos primeiros anos de vida do que em qualquer outro período. Estas aprendizagens ultrapassam as matérias escolares e incluem a formação de hábitos, atitudes e valores, noções de convivência e solução de questões cotidianas que garantem a iniciativa em direção à conquista da autonomia e o desenvolvimento de habilidades de pensamento.

Ao se relacionar com outras crianças, professores e profissionais da escola, a criança amplia suas relações e aprende a conviver. Conviver também é matéria de aprendizagem. É na convivência que surgem os conflitos do pensar, do querer, do gostar, de forma diferente do outro.

A Escola Infantil e as múltiplas relações que esta possibilita criam cenários inéditos de aprendizagem. É na escola nesta relação de aprender e ensinar que a criança aprende a considerar pensamentos e ideias divergentes, desenvolvendo habilidades para lidar com as situações do cotidiano e flexibilidades diante dos problemas. Questiona, observa, atua e vive experiências únicas e nesta experiência do coletivo aprende!

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na Educação Infantil do Santa Maria, fomentamos as aprendizagens das crianças por meio de múltiplas linguagens, criamos diferentes contextos para que a criança seja protagonista de suas ações, garantindo a pluralidade de vivências que incluem o imaginar, ler, escrever, pintar, cantar, correr, brincar, jogar, comemorar, investigar, desafiar, reconhecer, ser e cuidar de si do outro e da natureza.