Vivenciando e aprendendo com as simulações

Autoria: Maria Luisa Parise

“O Fórum FAAP do segundo semestre de 2017 trouxe temas incríveis. Representei a Austrália no comitê da FAO (órgão da ONU), que debateu acerca da fome na Venezuela de Maduro e no mundo. Voltei esse ano ao Fórum com uma bagagem maior, sendo chefe de delegação e conquistando o prêmio de melhor delegado, assim como outros companheiros de Santa Maria. Independente disso, a delegação do colégio, com muito preparo e união, teve uma grande performance no evento, o que coroa o crescimento da SISa (Simulação Interna do Santa) e todo o apoio dos docentes da Área das Humanidades. Espero que no ano que vem nosso colégio leve uma nova delegação (para o Fórum FAAP e outras simulações), para que mais pessoas possam ter essa experiência incrível: a arte de simular” – João Novazzi – 3ª A

“Participar do Fórum FAAP foi um presente para mim, já que sou apaixonada por simulações internacionais e o Fórum FAAP é uma referência em São Paulo. A oportunidade de atuar como jornalista durante os debates foi tão gratificante quanto levar um malhete para casa! Acho que todos deveriam experienciar simular pelo menos uma vez na vida, é muito transformador, mesmo depois de quase uma dezena de fóruns” – Taís Araújo – 3ª D

“O Fórum Faap foi uma experiência inesquecível para mim. Foram dias intensos de estudos, discussões e debates, que levarei não só para o âmbito escolar, mas para a vida toda.Todo o esforço preparatório valeu a pena, pois é uma experiência muito enriquecedora e que com certeza nos faz crescer como seres humanos. É muito gratificante poder lembrar dos dias de simulação e ver o quanto aprendi no fim do percurso. Estou muito orgulhosa da delegação do Santa Maria, não pelos martelinhos ou menção honrosa, mas pelo empenho dos alunos, que refletiu em bons resultados nas participações individuais” – Marcela Ribeiro – 2ª D

Estes são alguns depoimentos dos nossos participantes da XIV edição do Fórum Faap de Discussão Estudantil, realizado no segundo semestre entre os dias 6 e 9 de setembro de 2017. Participar de um evento dessa natureza, que faz parte das atividades desenvolvidas pela Área das Ciências Humanas do Colégio Santa Maria, possibilita o aprofundamento de conhecimentos e enriquecimento do repertório; o confronto de argumentações, além de estimular a autonomia de estudo e pesquisa, aspectos fundamentais na vida acadêmica dos estudantes.

Este ano nossas delegadas e delegados, ao longo das várias sessões do Fórum, tiveram a oportunidade de definir estratégias, negociar com aliados e adversários e resolver conflitos e crises nas conferências simuladas nos vários comitês como, por exemplo, na União Africana mobilizada para encontrar ações para revitalizar a região do Sahel, na África Subsaariana. Na UNICEF os debates ficaram por conta das formas de prevenir e amenizar o trabalho infantil no continente asiático. Vale ressaltar que nesta edição o Fórum inaugurou o comitê da FAO que propôs uma discussão da segurança alimentar em países com crises prolongadas como é o caso da Venezuela. Nesses e em todos os outros comitês nossos participantes tiveram destacado protagonismo reconhecido inclusive pela atribuição de vários malhetes e menção honrosa, ao final do evento.

Propiciar experiências de simulações como o Fórum Faap e outras que também são externas à que ocorre todos os anos em nosso colégio – a SISa (Simulação Interna do Santa Maria), que tanto interesse e motivação despertam nos estudantes do Ensino Médio, possibilitam, além de significativa aprendizagem acadêmica, uma grande vivência pessoal, contribuindo dessa forma no processo de formação integral de alunas e alunos.