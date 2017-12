Projeto aproxima alunos e funcionários do Santa Maria ao permitir que um conheça – e valorize – a rotina do outro

Motivada pela vontade de sensibilizar e valorizar todo e qualquer tipo de trabalho, a equipe docente do 7º ano do Santa Maria tem proporcionado aos alunos, ao longo dos últimos anos, a experiência de conviver e partilhar a rotina de alguns dos funcionários da escola. É a já famosa e aguardada “Vivência com os funcionários”.

A Vivência se faz pela saída do aluno de sua rotina escolar, na intenção de acompanhar e, na medida do possível, executar o trabalho dos mais variados setores que estão envolvidos na dinâmica da escola. São alunos/trabalhadores para o setor de jardinagem, auxiliares de série, secretaria, cozinha, loja, portaria, manutenção, biblioteca, entre outros. Para o aluno Bruno la Marck, 11, “foi uma experiência diferente, porque a gente não só foi lá e fez o trabalho, a gente viu o verdadeiro valor da profissão, porque se não fossem os jardineiros e os outros funcionários, nada aqui daria certo. É preciso valorizar todos os trabalhos”.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Se por um lado a aproximação dos alunos aos trabalhadores em seu dia a dia é vista como um ganho imprescindível para a formação integral deles, por outro, o funcionário recebe e sente-se próximo daqueles que muitas vezes são distantes. Segundo o porteiro Roberto Quirino, “foi muito bom, todos os alunos trabalharam bastante e fizeram atividades diferentes do que estão acostumados em sala de aula. Essa vivência muda completamente o jeito de pensar e de agir do aluno. A vivência talvez não influencie a ponto do estudante ter a profissão vivenciada, mas muda o jeito de ver esta profissão’’. A funcionária Maria Aparecida Paranhos Leite acha até que “deveríamos ter duas vivências por ano.” Certamente uma ideia que seria adorada por todos os alunos!