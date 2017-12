Visita da autora Adriana Perazzelli

No dia 27 de novembro, o 3º ano H do Fundamental I do Santa Maria recebeu a visita da escritora Adriana Perazzelli, mãe da aluna Isabela Perazzelli. Sua visita veio enriquecer e complementar os estudos sobre entrevistas e a escrita de textos.

A autora contou sobre o seu percurso na criação de livros de literatura infantil e o seu trabalho como voluntária, que começaram desde sua infância. Nessa oportunidade, ela foi entrevistada pelos alunos de forma alegre e descontraída. Foi possível revelar as etapas, os procedimentos e as inspirações na escrita de seus livros.

Adriana nos deixou uma mensagem que jamais esqueceremos e, com certeza, será a luz para que continuemos na persistência do trabalho voluntário. “O brilho que colocamos nos olhos e a nossa presença fazem a diferença e é o melhor presente para o outro”.

No final, ela propôs a construção de frases que representassem o convívio com os moradores do Centro de Acolhida ao Idoso – Espaço Aberto, com o qual as crianças desenvolveram o Projeto de Inserção Social ao longo do ano. A frase escolhida foi: “A alegria é o melhor presente que recebemos ao acolher o outro”.