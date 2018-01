Visita ao museu

Autoria: Gabriela Bocuto Siqueira

A arte possibilita às crianças conhecer um novo universo de cores, formas, emoções e ideias que entram diretamente pelos sentidos. A contemplação de um quadro, por exemplo, pode sugerir múltiplas perguntas e respostas, novas propostas para desenhar, personagens inéditos…

Pensando nisso, os alunos do 3º ano do Fundamental I do Santa Maria fizeram um estudo sobre expressionismo e trabalharam com as obras de Lasar Segall. Além disso, compararam a arte acadêmica ao expressionismo e puderam ver que este artista fez obras seguindo essas duas tendências.

Antes de visitarem o museu dedicado ao artista, os alunos fizeram diversos trabalhos preparatórios, pensando em cores, tendências, marcas de expressões faciais, entre outras técnicas utilizadas por ele. Durante as aulas de Artes Visuais, foi feita a reprodução do quadro “Velho ex-escravo”, produzida pelo artista em 1925. Os alunos trabalharam com a técnica de sombras e expressões faciais e, assim, puderam vivenciar a produção de uma obra seguindo as tendências da época em que o artista viveu.

Entre apreciações, jogos e produção, os alunos se envolveram no mundo da arte, conheceram diferentes obras e compreenderam ainda mais como Lasar Segall se preparava para produzir suas obras. Também confeccionaram um cartão postal utilizando diversos materiais e pedaços das obras copiadas em pequenos papéis.

Com essa atividade, o museu oferece a possibilidade de elaborar propostas específicas que, materialmente, não podem ser implantadas nem na aula nem por meio de uma revista. A instituição tem potencialidades que o distinguem de outros recursos da divulgação científica.

A visita foi muito significativa aos alunos, pois tiveram a oportunidade de apreciar obras que antes eram vistas apenas em folhas e computador, além de ampliar seu repertório histórico e cultural.