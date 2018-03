Visita à exposição “Julio Le Parc – da forma à ação”

Autoria: Adriana Pistori

Os alunos do 8º ano do Santa Maria visitaram a exposição Julio Le Parc – da forma à ação, em cartaz no Instituto Tomie Ohtake. A mostra despertava diferentes sentidos no espectador, desde a sensação de profundidade das suas pinturas em tela à observação das obras e instalações compostas, basicamente, por luzes e espelhos, mas o que mais atraiu nossos alunos foi a interação e a participação nos objetos / jogos propostos pelo artista.

O objetivo foi ampliar a visão cultural, artística e estética dos alunos e proporcionar o contato com objetos de estudos interdisciplinares, que englobam Arte, Matemática, Ciências e Língua Portuguesa. Por meio da visita, os alunos puderam observar, fruir e interagir com as obras. Essa interação foi o ponto alto da visita – muitos apontaram a importância do contato real com a obra de arte, de se tornar parte da mesma e não um mero expectador. Ressaltaram a importância de refletir e de enxergar as coisas sobre vários pontos de vista, assim como propõe o artista através de suas obras.