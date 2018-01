No dia em que o mestre Paulo Freire completaria 94 anos, aconteceu a Virada Educação Santo Amaro, com apoio do Colégio Santa Maria e organização do Prisma

No sábado, 19 de setembro, a Praça Tuney Arantes ficou tomada pela Virada Educação, uma celebração do ato de aprender, com oficinas, trilhas, histórias, pé de conto e “olhares” sobre este território de ensinar e aprender em atividades realizadas por alunos, educadores, pais e moradores de diversas áreas.

A Virada Educação é um projeto para revelar o potencial educador dos territórios, para virar a educação para o caminho da potência, protagonismo, colaboração e poesia.

As imagens falam por si…