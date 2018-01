Universo indígena

Grupo do Ensino Médio visita aldeia indígena em São Paulo

Alunos da 1ª série do Ensino Médio do Santa Maria visitaram a aldeia indígena Tekoa Pyau, parte integrante da proposta de estudo do meio de 2015. Para chegar à comunidade, localizada no Jaraguá, os alunos utilizaram transporte público e puderam conhecer o espaço que os rodeiam, refletir sobre mobilidade urbana e periferização da população indígena.

Chegando lá, conversaram com as lideranças da aldeia, conheceram a casa de reza e um pouco da religiosidade guarani. O encontro com a alteridade, a reflexão sobre a relação das diferentes culturas com o meio ambiente e a discussão sobre diferença, desigualdade e direitos foram algumas das contribuições da visita ao curso de Ciências Humanas da série.