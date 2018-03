Unindo o útil ao agradável

Uso de tablets desperta interesse de alunos e ajuda no desenvolvimento de habilidades em diferentes faixas etárias

A tecnologia entrou de mansinho na sala de aula, nas mochilas dos alunos e mente dos professores. A educação se rendeu aos “encantos” da tecnologia e rompeu com alguns paradigmas sobre a maneira de ensinar e aprender.

As escolas na Finlândia, atualmente país modelo de educação, têm intensificado cada vez mais o uso de Tablet como aliado durante as aulas nos últimos anos. No Santa Maria, o dispositivo também é uma das apostas em classe.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em uma das aulas do Pré – Educação Infantil, por exemplo, a proposta ao usar o dispositivo era treinar e auxiliar os alunos no traçado do alfabeto na letra bastão, mas durante as aulas fica nítido que o recurso potencializa a habilidade do desenvolvimento motor fino, a mesma adquirida ao tocar instrumentos musicais.

Outra atividade interessante aconteceu durante a oficina de aprendizagem com as turmas do 2º ano do Fundamental I que, de forma divertida, desenvolveram o raciocínio lógico jogando Tangran e Blocos no formato de aplicativo também.

Antes das aulas com os Tablets, os professores, juntamente com a equipe do NETi (Núcleo de Educação e Tecnologia da Informação), planejam a atividade de acordo com a competência que deseja desenvolver nas crianças. É realizada uma pesquisa rigorosa para verificar quais aplicativos serão utilizados, observando principalmente se é relevante para o aprendizado dos alunos.

Segundo Aghata Lima, auxiliar de informática que acompanha essas atividades de perto, é notável o quanto a participação e interesse dos alunos ficam acentuados nas atividades propostas, o que auxilia na aprendizagem e assimilação do conteúdo programático. “Todos ficam mais motivados”, avalia. É a união do útil ao agradável.