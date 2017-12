Unidos pelo futebol

Alunos do Fundamental II trocam experiências com colegas do Jardim II

A turma do Jardim II F da Educação Infantil do Santa Maria escolheu o nome “Futebol” para sua sala. Como parte do trabalho, exploraram bastante este esporte ao longo do ano. Ampliando as aprendizagens, a professora Thais trouxe os pequenos para participarem de um treinamento nesta modalidade com os alunos do Extracurricular de 7º, 8º e 9º ano, onde tiveram um circuito de atividades e jogaram futebol de mãos dadas com seus novos amigos.

O instrutor de futebol Marcos Malaquias conta como foi a experiência: “Foi muito gratificante, pois foi sensacional e emocionante ver os pequeninos entusiasmados para realizar as atividades propostas. A alegria no rosto dos pequenos foi clara e o que mais me chamou a atenção foi o quanto o futebol está despertando o interesse também das meninas. Esse interesse surge geralmente a partir do 4º e 5º ano, mas com essa vivência, percebi que a afinidade com o futebol, que está enraizado na nossa cultura, tem despertado esse gosto cada vez mais cedo”.

A participação dos alunos maiores foi extremamente significativa, como disse Lucas Maksoud, do 8º A: “Foi muito legal, eu me coloquei no lugar do professor com as crianças pequenas”. A vivência registrada pelo Gustavo (da equipe de audiovisual) mostra o quanto foi gratificante este momento.

O que fica de aprendizagem com esta experiência? Que estamos ensinando as crianças e os jovens a estarem abertos para situações novas em que precisam cuidar do outro e interagir com quem é diferente de nós. As fotografias expressam tudo isso e muito mais.