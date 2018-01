UM+UM+UM=JARDIM 1

Autoria: Karina Rodrigues

Assim como uma colcha de retalhos, o Jardim I do Colégio Santa Maria começou a construir sua história. Um alinhamento que compõem o todo… O nosso grupo!

Com afeto e vínculos sendo construídos, começamos a costurar uma história. Cada criança, cada gesto, cada olhar, formam um encontro: o início de muita interação, amizade e união.

E assim começamos a tecer…

Brincar com o outro, socializar-se, dividir o brinquedo, respeitar os colegas são habilidades que incentivamos no Colégio Santa Maria. O valor da amizade é algo que as crianças aprendem bem cedo. Elas brincam e brigam, conversam e competem, mas não dispensam a companhia do tão querido amigo.

E a partir desses momentos de troca e convívio, estamos “costurando” o nosso grupo. Linhas, tecidos e agulhas que estão sendo substituídas por parceria, cumplicidade e respeito.