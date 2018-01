Aulas ao ar livre dão aos alunos do Pré a experiência de plantar e acompanhar o surgimento de girassóis

Com a ajuda do jardineiro do Santa Maria, Jurandir, os alunos do Pré plantaram pequenas sementes de girassóis. O objetivo foi acompanhar o nascimento de uma vida nova tendo como referência de forma simbólica a mensagem da Páscoa.

No decorrer dos meses, “a vida nova” representada pelas sementes de girassóis foi acompanhada com muito entusiasmo pelo grupo. A cada dia, uma nova expectativa.

Com o passar do tempo, verificou-se que, daquela pequena sementinha, brotou a tão esperada “vida nova” e isso foi muito significativo para a turma.

A pesquisa apontou o que seria fundamental para que os girassóis crescessem. A sabedoria infantil revelou que os elementos da vida estavam presentes na floreira: terra, água e sol.

O grupo plantou, cuidou, regou e acompanhou o nascimento das sementes.

E, finalmente, um lindo girassol nasceu!

Com essa atividade, as crianças aprenderam a plantar e observar o crescimento das flores. A experiência revelou a curiosidade das crianças com as fases de desenvolvimento das plantas. Durante os três meses de acompanhamento até o girassol florescer, tiveram que pesquisar e buscar informações para as perguntas: Como nascem? Por que precisam de água? Por que as outras morreram e esta não? O que fizemos de diferente nesta semana?

Na prática, cuidando dos girassóis, aprenderam a cuidar e a perceber a importância dos elementos “terra, água e sol” para a vida, especialmente para as plantas.