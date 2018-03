Uma reflexão das línguas inglesa e portuguesa

Autoria: Rita Sógi

Na semana em que se comemorou o Dia Internacional da Mulher reflexões foram provocadas sobre o papel feminino na sociedade. Infelizmente ainda há muito que se conquistar, pois muitos casos de desigualdade, violência e abusos permeiam o mundo feminino.

Os alunos do 9º ano do Santa Maria marcaram a semana da mulher com histórias de conquistas e lutas das mulheres mais importantes de suas vidas. Mães, tias, avós foram homenageadas em trabalhos de Língua Portuguesa, com o projeto “As mulheres de minha vida”.

Em Inglês o tom foi de reflexões a partir de vídeos de misses peruanas protestando sobre o alto índice de violência no país. E a música “Superwoman”, de Alicia Keys, apresentou a força que o elemento feminino possui.

As discussões em sala de aula geraram painéis que foram expostos no pátio do prédio do Santa Maria II, através de fotos e frases marcantes das superações, dos exemplos de vida que ficaram de legado às novas gerações.