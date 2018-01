Uma nova adaptação para os cursos extracurriculares

Autoria: Adriana Tiziani

As crianças iniciam um novo processo de adaptação aos novos horários com os cursos extracurriculares. Como todo processo educativo, as instruções são dadas diariamente para que possam incorporar e assimilar as novas regras.

A cada etapa, orientamos as crianças sobre os procedimentos. A equipe de auxiliares do extracurricular está preparada para atender a todos(as) durante este processo, assim como nos acompanhamentos e deslocamentos dentro do colégio, já que nossa escola é composta por vários prédios com trânsito interno de carros.

Nossa vivência com as crianças neste período exige, tanto das famílias quanto da escola, a parceria em relação à nossa rotina e uso do espaço, para que possam adquirir, gradativamente, autonomia no decorrer do ano. Nosso foco é garantir que todas estejam bem, sentindo-se seguras e tranquilas durante o processo. A afetividade e acolhida são essenciais neste momento de “incertezas”.

Parece uma coisa tranquila, mas que gera muitas dúvidas quanto à autonomia que os alunos têm na escola, principalmente para quem inicia o 6º ano no fundamental II. Se até o 5º ano fazíamos um acompanhamento desde o momento em que saiam do curricular, agora já podem se deslocar para o refeitório sozinhos, assim como para as aulas que participarão. Neste momento de início de ano passamos em todas as salas, nos apresentando e dando as orientações, procurando tranquilizar os alunos que questionam sobre o que podem ou não fazer sozinhos.

Passado este período de adaptação, as questões vão sendo esclarecidas e a escola se enche de vida em todos os horários, mostrando que os processos são construídos e fortalecidos nas vivências do dia a dia sempre com muita parceria e segurança.