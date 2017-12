Um sábado produtivo e muito divertido

Alunos do Santa Maria participam de oficinas de desafios pedagógicos envolvendo diversos componentes curriculares

Aula aos sábados? Sim! Os alunos do Santa Maria compareceram numa bela manhã de sábado para atividades que envolvem integração e aprendizagem. Em grupos, visitaram estações para exercitar seus conhecimentos sobre geometria, leitura, ortografia, lógica, tecnologia e relações projetivas e topológicas. Havia propostas como Caça ao Tesouro, Desafios de Lógica, Jogos de Atenção, Soletrando, Jogo do Stop, Passa ou Repassa, para explorar conhecimentos históricos, Oficina de Eletricidade com a construção de um circuito elétrico, Tangram em tablets, entre outros.

Alunos do 2º ano finalizaram o período apresentando as músicas trabalhadas pela professora Alessandra Nunes. Um trabalho grandioso em que reconhecem a voz como instrumento de expressão, ampliam o repertório musical e desenvolvem técnicas de memorização e dramaturgia. “Isso favorece o desenvolvimento de habilidades, como propor soluções, argumentar, operar, interpretar, revisar, registrar, experimentar, observar e comparar“, diz a professora do 2º ano, Lara Pécora.

Os objetivos são promover propostas em que os alunos possam ter estimuladas a curiosidade e a persistência, integrar-se para levantar hipóteses, experimentar diferentes linguagens e ampliar conhecimentos. “Valeu muito ter ido num sábado para a escola e tenho certeza de que todos gostaram, porque eu nem vi o tempo passar, aprendi bastante e foi superdivertido”, afirmou Rafael Polazzo, aluno do 5º ano.