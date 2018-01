Um passeio pelo bairro: lugares que vemos, mas não enxergamos

Autoria: Priscila Ferrari

No primeiro sábado letivo do semestre, os alunos do Ciclo I, 1ª a 4ª série, da EJA do Colégio Santa Maria, fizeram uma atividade diferenciada, que possibilitou um outro olhar para espaços e lugares por onde passam diariamente.

Acompanhados dos professores, fizeram inicialmente uma caminhada pelo Colégio e ficaram fascinados com o espaço verde que temos o privilégio de ter. Como são alunos do período noturno, relataram que não tinham percebido toda a beleza do lugar.

Depois, fizeram um passeio pelo bairro, conhecendo a infraestrutura que o entorno oferece: praça com equipamentos de ginástica, ruas arborizadas, comércio diversificado e postos de serviço como, por exemplo, a delegacia. Nesse momento, disseram que, infelizmente, no bairro em que vivem não contam com toda essa estrutura.

Durante o trajeto, pararam em alguns pontos e contaram com a monitoria de uma professora, moradora do bairro há mais de 30 anos. Essa atividade possibilitou aos alunos o reconhecimento do espaço físico de algumas instalações que os mesmos não têm acesso durante a semana, sem contar uma paradinha para saborear um delicioso abacaxi vendido próximo ao Colégio.

Para finalizar, contaram com uma aula de Educação Física, na praça do bairro. Diversão garantida, segundo os alunos.

É muito importante que a escola transcenda os seus muros, pois atividades como essa contribuem, e muito, para a formação e socialização dos alunos.

Agora, é só aguardar o próximo estudo do meio.