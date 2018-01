Um novo ano… Um novo grupo de crianças…

Autoria: Gisele Magalhães Coli

Final de férias, é chegada a hora de voltar para a escola.

A preparação começa nos dias anteriores, desde a compra dos materiais, uniformes, na escolha da mochila e da lancheira.

Enfim, chegou o grande dia, a ansiedade, a curiosidade, a euforia, a insegurança e o “medo do novo” aparecem. Algumas crianças, animadas, acordam cedo e logo querem se arrumar para irem à escola. Outras, por sua vez, resistem um pouco e até choram dizendo que não querem mais ir. Os pais muitas vezes mostram segurança, mas também estão apreensivos e curiosos para saber com quais amigos e professoras seus filhos irão permanecer ao longo do ano.

Ao retornar à escola, pais e filhos procuram a sala, cumprimentam e conversam com a professora, os pais vão embora e todos são recebidos com muito carinho, afinal também estamos ansiosas para conhecê-los e já nos preparamos para esse dia tão especial. Feito o planejamento e a organização da sala de aula, resta a expectativa de um ano rico de descobertas e aprendizagens.

Temos conhecimento que neste período as crianças apresentam diferentes comportamentos, pois cada qual tem suas próprias características de personalidade. Respeitar essa diversidade é fundamental para que consigamos formar um grupo unido, estreitando os vínculos de amizade e confiança entre todos, assim é o início de uma nova história…Uma história feliz na Educação Infantil do Santa Maria!