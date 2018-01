Um encontro com os tubarões!

Autoria: Karine Ramos

Lugar de aprender não é apenas na escola. Os passeios de aprendizagem são oportunidades de ampliar saberes. As crianças da Educação Infantil do Santa Maria no mês de setembro escolhem um passeio que contribua com as pesquisas e projetos da turma. O lugar selecionado foi o aquário de São Paulo. Conhecer os tubarões foi o foco do Pré F, que durante os meses de maio, junho, agosto e setembro pesquisou sobre os moradores do fundo do mar.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A infância é uma época de descobertas, aventuras e magia para as crianças. É nesta fase, durante a Educação Infantil, que elas terão seus primeiros contatos com a linguagem cientifica por meio dos projetos investigativos.

Valorizar os conhecimentos e as hipóteses que elas trazem para a sala de aula e compreender a importância existente no ato de explorar, pesquisar e criar novas hipóteses a partir de diferentes vivências é um desafio diário para os professores. Para as crianças, o que realmente importa é o brincar aprendendo, é esperar curiosamente pelo inesperado, estar envolvida com o lúdico e com a possibilidade de descobrir, pois assim, ela aprende encantando-se com o mundo e com a vida.

A visita ao aquário possibilitou este inédito da vida, tubarões, tartarugas e peixes nunca antes avistados, observar detalhes, comparar tamanhos e cores fez com que as crianças aprendessem com a emoção do “encontro”. Um encontro inédito!