Um encontro com o Romantismo

Autoria: Sergio Seixas

Suspiros Poéticos e Saudades é um espetáculo teatral que propõe um resgate da história e cultura nacionais, sem o didatismo presente nos bancos de escolas, a partir de fragmentos das obras dos principais autores do Romantismo, movimento artístico que surgiu no século XIX.

Prosa, poesia, música e teatro são os eixos do texto dramático que se apresenta. O objetivo é transportar os estudantes e o público a esse período histórico através de autores e obras expressivas, levando-os a fazerem uma viagem no tempo, refletindo sobre o amor, sentimento que motiva a vida, as vaidades e os desejos, sob os olhares de Castro Alves, Casimiro de Abreu , Álvares de Azevedo, Carlos Gomes, Chiquinha Gonzaga, Martins Pena, José de Alencar, entre outros. A proximidade entre atores / personagens e público se estabelece de maneira intimista em uma arena com capacidade para 120 espectadores onde histórias de vida, de tempos passados e presentes misturam-se .

Esse projeto encerra o ciclo de estudos e trabalho dos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental II do Colégio Santa Maria, dentro do núcleo de matérias optativas, com apresentações marcadas para o dia 2 de dezembro abertas ao público.

PROGRAMA

POESIA

– Gonçalves Dias (1823 / 1864) – Se se morre de amor

– Junqueira Freire (1832 / 1855) – Martírio

– Álvares de Azevedo (1831 / 1852) – Despedidas à…

– Casimiro de Abreu (1839 / 1860) – Moreninha

Lembras-te ?

PROSA

– José de Alencar (1829 / 1877) – Lucíola

– Joaquim Manuel de Macedo (1820 / 1882) – A Moreninha

– Manuel Antônio de Almeida (1831 / 1861) – Vidigal, memórias de um sargento de milícias

TEATRO

– Martins Pena (1815 / 1848) – O Noviço

MÚSICA

– Chiquinha Gonzaga (1847 / 1935) – A Morena

– Carlos Gomes (1836 / 1896) – Quem sabe / Conselhos / O Guarani

– Autoria desconhecida – A casinha pequenina