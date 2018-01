Um encontro com as mães…

Autoria: Regina Freire

O segundo domingo de maio é um dia muito especial, de homenagear as mães. Como transformar essa homenagem em algo que, além de reverenciar as mães, também trouxesse significado para nossas crianças e, ao mesmo tempo, garantisse continuidade à nossa proposta de trabalho em sala de aula?

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Pensando nisso, é que o Colégio Santa Maria contextualiza todos seus projetos pedagógicos, de modo a oportunizar aos seus educandos a realização de atividades de interesse do grupo, no bojo dos importantes eventos ocorridos em nosso dia a dia.

Para que esse processo ocorra de forma espontânea prazerosa, o grupo do Pré G surpreendeu suas mães envolvendo-as em nosso projeto “Insetos de Jardim”, cuja gênese se deu por meio do protagonismo das observações e pesquisas dos estudantes, que culminou na decisão da nossa oficina e confecção do nosso presente.

O referido projeto partiu da curiosidade das crianças, tendo em vista a rica diversidade e as múltiplas possibilidades que nosso ambiente escolar oferta, pois dispomos de um lindo jardim em frente à nossa sala de aula, que serve de laboratório para subsidiar nossas pesquisas.

Estamos trilhando alguns caminhos tendo como referencial cada escuta e olhar compartilhado, então, munidos com lupas, dúvidas e perguntas, saímos para observar nosso jardim em busca de algumas respostas para muitos de nossos “porquês”…

Como ponto de partida para a pesquisa compartilhada entre as crianças, semanalmente estudamos e aprendemos mais acerca de um inseto, descobrimos suas características, seu habitat e principalmente como desenvolver atitudes de preservação com o meio ambiente e com os ecossistemas existentes.

Escolhemos uma mudinha de rosa para plantar, a fim de que cada mamãe pudesse levar um pouquinho do nosso jardim para casa. Iniciamos na esteira de nossa pesquisa a confecção do nosso presente, embasados na ideia de fazer um lindo cachepô utilizando capas de CDs sem uso e desenhos das crianças do nosso jardim e insetos encontrados.

A cada dia, produzimos um desenho para compor nosso cachepô, desta forma, além de obter as partes constituintes de nosso lindo presente, ainda aproveitamos o momento para aprender um pouquinho mais sobre os insetos do nosso jardim.

Nessa perspectiva, nossas ações não poderiam ser diferentes em nossa oficina de atividades realizada no sábado com a mamãe. A joaninha foi a personagem principal, inseto pesquisado da semana. Com a ajuda da mamãe e com diversos materiais à disposição, mães e filhos juntos construíram uma joaninha de papelão e narraram suas descobertas da semana.

Finalizamos com uma roda de conversa, apresentando nosso insetário que está em processo de construção.

Contar, recontar histórias vividas e pesquisadas por meio de diferentes linguagens impulsiona a aprendizagem das crianças. Dividir isso com as mães é um momento único carregado de significado e emoção!