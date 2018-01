Um amigo secreto diferente

Autoria: Elisete Kilson

Pensando que devemos levar em conta os elementos que orientam o processo da escrita “para que” e “para quem se escreve”, os alunos do 3º ano do Fundamental I do Colégio Santa Maria trocaram cartas através de um sorteio de “Amigo Secreto”. Por ser secreto, o remetente da carta deveria criar um apelido, dar pistas sobre suas características físicas, suas preferências para que o destinatário conseguisse descobrir sua verdadeira identidade.

Trabalhamos com os elementos para o preenchimento do envelope da carta e colocamos no “Correio da Série”, uma caixa de madeira com quatro portas que é transportada semanalmente por todas as classes. A proposta foi tão envolvente que demos continuidade à troca de cartas até que todos descobrissem as identidades dos remetentes e pudessem escrever suas respostas, criando uma forma especial de comunicação entre os colegas.

Em meio à comunicação frenética dos meios digitais, é muito interessante como a proposta contagiou. Durante a realização das atividades houve maior preocupação e empenho em relação à escrita ortográfica, capricho da letra e apresentação geral do texto, além da colagem de desenhos e adesivos. Há um estímulo à curiosidade e uma preocupação com o interlocutor.

“Eu adorei escrever essa carta, porque descobri meu amigo só com as pistas que ele deu” – Catarina Nadim Bellato – 3ºD

“Eu gostei do Amigo Secreto, pois é uma forma diferente de se comunicar com os colegas e de aprender a escrever uma carta” – Aída Sophie Pannella Brasil – 3ºE