Transpondo fronteiras

Autoria: Carla Afonso e José Antonio

Todas as semanas um grupo de alunos voluntários do 8º ano do Fundamental II do Santa Maria segue até alguns CCAs da região de Santo Amaro para desenvolver atividades lúdicas, culturais e esportivas com as crianças por eles atendidos.

Neste ano de 2016, o Projeto de Inserção Social deu um passo a mais. A equipe docente inteira envolveu-se planejando e executando, uma vez por mês aproximadamente, atividades específicas relacionadas com os diversos componentes. Para a execução, ao invés de irmos aos diversos locais de trabalho, são as crianças que vêm até nosso Colégio. Existe uma verdadeira troca de experiências e vivências.

Nas fotos abaixo, vemos uma das atividades programadas junto ao CCA Villa Criança Feliz. O professor de Educação Física, junto à professora de Matemática e o professor de Ensino Religioso, organizaram jogos e brincadeiras com a ajuda não somente dos voluntários, mas também de outros alunos que se dispuseram a participar.

Mundos diferentes, fronteiras invisíveis criadas pela nossa sociedade são eliminadas. Preconceitos são superados e abrem-se as portas para um mundo mais justo e fraterno.