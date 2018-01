Transição e acolhimento

Chegada ao 6º ano do Ensino Fundamental II é tratada com atenção especial desde o primeiro dia de aula no Santa Maria

Quando as aulas se iniciam, há sempre a expectativa em rever os antigos colegas, fazer outras amizades, conhecer os professores novos e suas respectivas disciplinas. ‘O que irei aprender? Quem estará em minha sala? Será que os professores são legais? ‘ Essas perguntas permeiam os anseios e expectativas dos estudantes, mas principalmente quando esses estudantes saem do 5º ano do Ensino Fundamental I e se dirigem ao 6º ano do Ensino Fundamental II.

No Santa Maria, planejamos e cuidamos para que essa passagem ocorra de maneira bastante harmoniosa, para que os alunos continuem se sentindo integrados, embora existam as mudanças de espaço e de dinâmicas, e para que o aluno novo se sinta acolhido.

Assim, no primeiro dia de aula, elaboramos várias atividades de integração: “Bingo Humano” para que os colegas se conheçam; “Tour pela Escola” com a finalidade de apresentar os diversos e novos espaços a serem utilizados por essas turmas; a “Escolha dos Anjos” para acompanhar os alunos novos; a “Dinâmica do Dude”, que tem a preocupação de desenvolver nos alunos o cuidado e a responsabilidade pelo outro, sendo complementada com o sorteio da “Tarefa Cidadã”.

Nesse ano, tivemos a inserção de uma nova frente de trabalho: “Métodos de Estudo e Monitoria”, visando ao desenvolvimento da função aluno/monitor e também a elaboração de oficinas para o aprendizado de diversas formas de se estudar.