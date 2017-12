Trabalho em equipe

Alunos do 5º ano do Fundamental I do Santa Maria encerram os estudos sobre biomas apresentando seus trabalhos

Os trabalhos em grupo são momentos importantes de aprendizagem de conceitos, procedimentos e atitudes. Aprender a trabalhar em grupo não é fácil, especialmente para os alunos do Ensino Fundamental I, em função das características das faixas etárias envolvidas. Nessa fase, os alunos ainda apresentam forte tendência à autocentração, manifestada em atitudes como querer ser o primeiro e saber de tudo, não aceitar opiniões, não querer ouvir e não dar oportunidade de fala aos outros.

Para que a realização de trabalhos em grupo seja possível e eficiente, é importante que o professor faça a mediação e o acompanhamento de todo o processo, desde a escolha do grupo até a avaliação do trabalho. Ao fazer intervenções, o professor leva os alunos a conhecer as diferentes habilidades e possibilidades do outro, respeitar os colegas, oferecer o que têm de melhor, realizar um trabalho de qualidade e avaliar o processo do trabalho. Contribuindo, assim, para que o aluno seja o protagonista de sua aprendizagem. A ideia é tirar o aluno da sua área de conforto e colocá-lo no centro da aprendizagem como sujeito ativo.

Foi assim com alunos do 5º ano que, como encerramento do estudo sobre biomas, apresentaram seus trabalhos sobre Manguezal e Costão Rochoso. A atividade começou com os preparativos para coletar e organizar as informações do bioma escolhido. Ao final de todo o estudo, os alunos estavam preparados para falar sobre o que aprenderam. Foi um momento em que todos puderam praticar as habilidades cognitivas, em especial, a oralidade e a capacidade de sintetizar informações.