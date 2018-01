De volta ao passado

Em meio a blog, WhatsApp, e-mail e outras formas de comunicação digital, crianças do 3º ano do Fundamental I resgatam a boa e velha carta

Partindo do projeto de inserção social “Envelhecer com Dignidade: Um Olhar para o Idoso de São Paulo” e alimentados pela leitura do livro “De Carta em Carta”, de Ana Maria Machado, a proposta de escrever e enviar pelo correio uma carta aos avós tornou-se uma experiência desafiadora.

No livro, a autora descreve a Praça dos Escrevedores, local no qual pessoas letradas escreviam ou datilografavam as mensagens ditadas. E por que não criar, em sala, o mesmo ambiente? Uma antiga máquina de escrever, patrimônio histórico do Colégio, foi apresentada e batizada pelo grupo de “vovó do computador”.

Trabalhadas em sua estrutura, as cartas aos avós foram escritas à mão e os depoimentos destes sobre a cidade em outros tempos e suas mudanças foram fontes de novas aprendizagens.

Uma cidade desconhecida, na qual o banho no Tietê era possível, as matas e o ar estavam preservados, descortinou-se para a geração digital. “Esse elo entre o passado e o presente possibilitou o fortalecimento de vínculos afetivos entre gerações, bem como o acesso a informações históricas sobre a cidade de São Paulo na escrita dos seus protagonistas”, resume a professora Edith Sonagere Nakao.