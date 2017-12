O livro O Mágico de Oz (The Wonderful Wizard of Oz), escrito em 1900 pelo norte-americano L. Frank Baum, teve sua história traduzida e adaptada em dezenas de línguas, além de versões para teatro e cinema. Mais de um século depois, a obra ainda diverte e encanta grande quantidade de crianças e adultos. Não podia ser de outra forma, pois os acontecimentos fantásticos que compõem esse clássico são ótimos ingredientes para aguçar a imaginação e a criatividade.

Nessa perspectiva os alunos do 3º ano do Fundamental I do Santa Maria leram a adaptação de Lígia Cademartori durante o 4º bimestre do ano letivo. Em seguida, assistiram a The Wizard of Oz, filme americano de 1939, produzido pela Metro-Goldwyn-Mayer. A partir daí, aprendam de uma forma divertida e descontraída novas palavras e expressões em Inglês, com o acompanhamento das professoras Bianca Caramori e Patrícia Piantino, responsáveis pelas aulas do componente na série. Puderam conhecer um pouco mais sobre os famosos personagens do livro, como Dorothy, Scarecrow, Tin Man e Lion.

Foi uma atividade que proporcionou a prática de duas das quatro habilidades da língua inglesa, o listening e o reading. Os alunos demonstraram um grande interesse em aprender coisas novas e participavam de forma intensa das atividades que foram propostas em sala de aula.

Além disso, durante as aulas de Música, puderam aprender a canção Over the Rainbow que faz parte da trilha sonora do filme. Com a escrita em inglês, foi montado um painel com o título “ The Wizard of Oz” com os personagens e suas características, além do mapa mostrando a jornada até a terra de Oz.

Para finalizar, foram selecionadas duas cenas do filme, ensaiadas a dramatização em inglês para que os colegas das outras classes assistam. “ Foi uma experiência muito boa para mim. Eu aprendi a pronunciar corretamente muitas palavras novas enquanto treinava para fazer a cena”, avalia Gabriela Oya, que interpreta a Dorothy.