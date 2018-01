The Importance of Warming Up Students

Autoria: Patricia Piantino Vitiritti

O aquecimento de uma aula – warm up – muitas vezes recebe menos atenção do que deveria. Os professores gastam muito tempo preparando explicações e exercícios para introduzir e praticar o conteúdo, por exemplo.

As aulas de inglês do 5º ano do Fundamental I do Colégio Santa Maria são normalmente iniciadas com jogos ou atividades conhecidas como warm ups, que têm como objetivos estimular os alunos, “acordar”, colocar no ritmo da aula, preparar para aprender (mentes e corpos), introduzir e revisar vocabulário e expressões. Todos estes warm ups são orientados, desafiantes, rápidos, divertidos e sempre ligados ao conteúdo trabalhado.

Por ser a primeira atividade da aula, o warm up define o tom para os próximos cinquenta minutos. Uma atividade que os estudantes acham muito difícil ou mesmo confusa resulta em uma classe de desinteressados​​. Isso então gera uma aula com pouca participação e falta de comunicação.

Um warm up divertido, por outro lado, aumenta os níveis de energia. Atividades divertidas também resultam em alunos mais relaxados e menos inibidos. Com o warm up certo escolhido, o professor terá criado uma atmosfera positiva para a prática e experiência com a língua inglesa. O warm up recebe os alunos em “English mode“.

Para muitas crianças, as aulas no Colégio podem representar a única oportunidade para estar em um ambiente natural o mais próximo possível em que se vivencia o inglês. A atividade de warm up irá ajudá-los a se desligar do mundo exterior em que o português é falado e a se concentrar na tarefa proposta em inglês. Até o final da atividade, cada aluno estará pronto para aprender. As atividades de warm up devem ser estruturadas e objetivas. Em qualquer sala de aula, sempre há alunos que são mais reticentes e estão dispostos a deixar que os outros participem. Desta forma, é importante que o professor esteja atento e desenvolva atividades que envolvam e atinjam a todos.

A atividade também pode ser usada para avaliar as competências linguísticas apresentadas na aula anterior de inglês. Alguns alunos terão dominado estas habilidades desde a última sessão e terão orgulho de mostrá-las, e outros vão ficar felizes em ter a oportunidade de analisar o conteúdo. Revendo o conteúdo em uma atividade de warm up, de forma diferente do que se usou para praticar na última aula, o professor também vai dar aos seus alunos a chance de ouvir e usá-lo em um novo caminho antes de passar para a próxima lição.