Texto colaborativo

Aplicativo que faz parte do cotidiano dos alunos se transforma em ferramenta para criação de conto coletivo

A Oficina de Redação é uma disciplina eletiva do 9º ano do Fundamental II que permite o trabalho das mais ricas e variadas tipologias e gêneros literários. Os alunos participam das aulas como autores dos diversos textos produzidos individual ou coletivamente; opinam sobre os textos de autoria dos colegas, sugerem modificações/ideias.

Durante as aulas, são valorizadas as ferramentas tecnológicas e aplicativos diversos, como o WhatsApp, usado para a escrita de um conto coletivo. Os alunos se envolveram com muita motivação. A utilização do aplicativo, inclusive, ajudou a promover a conscientização do uso do fiel e inseparável aparelho em momentos apropriados durante as aulas.