Tesouros para compartilhar

Autoria: Silvana Barbosa

Em parceria com as famílias, as crianças da Educação Infantil do Santa Maria trouxeram preciosos tesouros (objetos e materiais reutilizáveis como botões, esponjas, arames, tecidos etc.) para explorarmos suas composições e transformá-los em Arte. No ateliê, elas fizeram criações de diferentes móbiles construídos com materiais repletos de afetividade, pois foram recolhidos e escolhidos antes de oferecer ao ateliê – zelo, propósito e potência, recursos transformados frente à imaginação de cada criança.

A experiência de “compartilhar tesouros” foi tão rica e a escuta às necessidades das turmas tão atenta que entendemos que as criações precisavam ser compartilhadas em um local onde todos pudessem observar e interagir com as obras. Os móbiles/desenhos aéreos produzidos no ateliê foram expostos na varanda.

A possibilidade de utilizar materiais e explorar materialidades (sobras de madeiras, tecidos, sementes, pedras, cordas, rolo de papel, bambu, papeis etc) trouxe o diálogo frente à imprevisibilidade das experiências, as narrativas que esses materiais trazem, potencializando a autoria do fazer, do construir. Adaptamos e organizamos a varanda seguindo trajetórias pedagógicas.

Respeitar os desejos das crianças revela a consciência daquilo que as torna potente, explorar e ocupar os espaços escolares apontam caminhos desde fazer pequenas escolhas do dia a dia até a ocupação cotidiana de territórios criados na relação de propor, criar, viver, brincar e aprender nesta relação.