Tecnologia orientada aos estudos

Alunos do 2º ano do Fundamental I aprendem a pesquisar e estudar para Olimpíada usando recursos tecnológicos

Presente em várias séries do Ensino Fundamental e Médio, a OBA – Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica – começou a fazer parte da vida dos alunos do 2º ano Fundamental I do Santa Maria desde o início deste ano letivo. Muita curiosidade, dúvidas e novas informações surgiram em sala de aula sobre o assunto, o que fez com que a necessidade de pesquisar na Internet viesse à tona.

O foco do planejamento do 1º bimestre para as aulas semanais no Laboratório de Informática foi ensinar os alunos da série a pesquisar textos e imagens em sites que trouxessem informações pertinentes ao conteúdo da OBA e que tivessem uma linguagem adequada à faixa etária.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Concluída essa etapa, temas foram divididos e duplas foram formadas com o objetivo de elaborar um material de apoio sobre Astronomia e Astronáutica, utilizando um aplicativo de apresentações. Textos e imagens pesquisados previamente foram inseridos e, compilados, resultaram em material de estudo para a Olimpíada.

“Com a utilização dos recursos tecnológicos na educação, esta atividade capacitou os alunos a buscar informações de qualidade, a fazer análises, sínteses e aprimorar o desenvolvimento acadêmico”, conclui Joyce Willis, supervisora de informática educacional do NETi – Núcleo de Educação e Tecnologia da Informação do Colégio Santa Maria.

O material produzido foi publicado no site do Colégio – http://www.colsantamaria.com.br/v2008/news/todas.asp – e compartilhado entre as diferentes turmas e séries.