Teatro: uma maneira descontraída de aprimorar o Inglês

Autoria: Liliana Junqueira

Nossa sociedade vive conectada a milhares de pessoas e informações através de um único clique. Nossas crianças e adolescentes são expostos diariamente ao contato com a língua inglesa, que já é considerada um idioma universal. O aprendizado desse idioma, além de ser essencial para o mercado de trabalho no futuro dessas crianças, é fundamental para que elas estejam preparadas e possam tirar proveito de toda informação e conhecimento disponível na internet e mídia em geral.

No entanto, há no ensino de línguas estrangeiras a tendência em priorizar resultados em detrimento ao foco no indivíduo e em suas necessidades individuais e ao processo de aprendizagem mais personalizado. A ênfase é quase sempre o conhecimento técnico de um idioma, o que nem sempre garante a fluência do indivíduo no mesmo, já que a verdadeira comunicação depende também de outros fatores, tais como a capacidade de usar estratégias diversas para se expressar e se fazer entender.

Para aprimorar as aulas de inglês e deixá-las mais dinâmicas, nós, do Colégio Santa Maria, criamos o curso de Teatro em Inglês. Há mais de dez anos, o teatro se tornou um dos instrumentos auxiliares no aprendizado e desenvolvimento do idioma e também na formação dos nossos adolescentes. O grupo “Dramatics” (Fanatics for Drama) é composto por alunos do 7º ano do Ensino Fundamental até a 3ª série do Ensino Médio e é uma oportunidade de juntar as duas práticas – inglês e teatro – e desenvolver o aprendizado da língua inglesa que se dá de forma muito mais descontraída que num curso regular. Nos encontros semanais que têm duração de três horas cada, unimos essas duas experiências distintas, mas que na prática se mostram complementares.

Utilizado como ferramenta educacional no desenvolvimento humano, social e intelectual, o teatro pode ajudar crianças e adolescentes a ampliar sua visão de mundo, a se relacionar de modo criativo e tolerante com os outros, assim como participar de forma responsável e ativa num coletivo. No nosso curso, o teatro torna-se também uma ferramenta auxiliar no desenvolvimento das habilidades linguísticas dos alunos, de maneira lúdica e criativa. Como resultado, compreendemos que a comunicação – seja ela feita a partir da linguagem falada ou corporal – é o grande foco do nosso trabalho.