Teatro no currículo

Autoria: Sergio Seixas

Uma das muitas propostas na área de Arte do Colégio Santa Maria é o trabalho com a multiplicidade de linguagens. Ao longo das séries do Ensino Fundamental, os alunos desenvolvem projetos em Música, Artes Visuais e Teatro – que no 6º ano é componente curricular.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nas aulas de Teatro, os alunos conheceram parte da História do Teatro, os técnicos e profissionais envolvidos na montagem de um espetáculo teatral, fizeram uma visita técnica ao edifício teatral para entender o funcionamento de sua estrutura, exploraram suas potencialidades criativas em exercícios corporais, vocais e cênicos, vivenciaram jogos cooperativos e dramáticos, desenvolveram pequenos roteiros dramáticos, improvisações livres e dirigidas. A ideia foi instrumentalizar o estudante para a montagem de um exercício de dramatização.

A etapa final consistiu em proporcionar aos alunos a vivência da montagem e apresentação de um espetáculo teatral, um exercício de dramatização no qual colocaram-se como “atores” diante do público. Para 2016 o texto escolhido para esse exercício foi “O crime da cabra”, de Renata Pallottini, com adaptação do professor Sergio Seixas que teve como preocupações: manter a estrutura do texto original da autora, a redução de cenas e/ou falas, a adaptação da linguagem a faixa etária do 6º ano, a criação de novos personagens para contemplar todos os alunos de cada turma, reforçar a crítica social evidenciada no enredo associando-a ao trabalho desenvolvido na série.

As apresentações foram abertas ao público em geral, revelando grandes talentos entre nossos alunos e levando o público a dar boas risadas, sem perder de vista a função crítica e social que o Teatro tem.