Teatro musical – a arte de atuar, cantar e dançar

Autoria: Diogo Pereira

Atuar, cantar e dançar são três artes capazes de se resumir em apenas uma: TEATRO MUSICAL!

Conhecido pelos grandes espetáculos da Broadway, o teatro musical consiste em produzir, através destas nobres artes citadas, grandiosos espetáculos. Atuantes do teatro tradicional contestam sua eficácia, nomeando-o apenas como show, ou seja, bons cantores em performances no palco e pouca (ou nada) interpretação.

Vale a discussão, porém é quase um pecado tratarmos espetáculos como Awakening Spring, Hair, Cats, Evita, West Side Story ou Wicked como “apenas” show. É neste universo cheio de riqueza e discussão artística que trabalhamos com nossos alunos do Ensino Fundamental I no Colégio Santa Maria na formação em teatro musical.

Tudo parece brincadeira, porém atrás de cada jogo existe uma exigência para atingir o ápice de cada pequeno artista. E é aí que a brincadeira se torna rica, pois o tal ápice varia de aluno para aluno. É importante lembrar que são crianças em plena formação intelectual e social e irão oscilar e ter compreensões diferentes de cada conteúdo trabalhado, o que é absolutamente normal!

Esta mescla de talentos cria sempre espetáculos completamente diferentes daquilo que o professor imaginou ao adaptar o texto. O professor tem uma ideia, que se transforma a cada etapa do processo, com cada contribuição que os alunos trazem, seja na interpretação, na ideia do figurino ou mesmo do adereço.

Enfim, o grupo dá o tom do que quer apresentar, a criação é coletiva.

As surpresas são a alegria e a satisfação com o resultado apresentado, o ponto alto deste processo criativo capaz de transformar uma criança em um artista completo, capaz de atuar (seguindo a linha de Stanislavisky), cantar (como Idina Menzel) e dançar (como Gene Kelly)!