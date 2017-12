Tabuada cantada

Autoria: Alessandra Gomes

Realizamos com as crianças do 2º ano do Ensino Fundamental do Santa Maria uma proposta interdisciplinar envolvendo música, matemática e português: criação de paródias das tabuadas de multiplicação, atividade esta que envolveu os alunos de forma prazerosa no aprendizado desse conteúdo matemático tão importante.

A atividade se deu da seguinte maneira: sorteamos uma tabuada de multiplicação para cada sala e também um estilo musical. Após aprofundarmos o conhecimento sobre esse estilo, ampliando o repertório dos alunos, escolhemos uma música e compusemos uma paródia utilizando a tabuada selecionada, criando versos respeitando a métrica rítmica da canção escolhida.

Esse trabalho teve como fim a memorização da tabuada através de músicas que fazem parte do repertório musical vivenciado pelas crianças no âmbito social e familiar, respeitando as preferências musicais trazidas pelos mesmos, a capacidade de ouvir o outro e considerar a sua opinião na construção dos versos e nova letra da música, tornando assim, mais lúdico e agradável o estudo da tabuada.