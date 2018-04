Sustentabilidade em foco no Colégio Santa Maria

Autoria: Haroldo Bueno

A sustentabilidade consiste na busca do equilíbrio a longo prazo, por meio de um modelo de ação multidimensional que correlaciona e integra aspectos sociais, econômicos, políticos e ambientais. Assim, toda ação que promova bem-estar, qualidade de vida, preservação dos recursos naturais, manutenção da biodiversidade, o respeito às pessoas e à diversidade cultural pode ser considerada sustentável.

O Projeto Sustentabilidade, criado em 2016, formado por alunos do 8º ano do Santa Maria e orientado pelo professor de Geografia, Haroldo Bueno, tem como objetivo promover ações individuais e coletivas em favor da sustentabilidade; estimular a participação direta dos alunos na reflexão e elaboração de soluções sustentáveis, bem como em mudanças de atitude ambiental na comunidade do Santa Maria. Além disso, já tem oportunizado desenvolvimento de autonomia no planejamento de estratégias de atuação, produção de campanhas (vídeos e cartazes), captação de recursos para financiamento de projetos, estabelecimento de cronogramas e discussões sobre temas propostos.

Neste primeiro semestre de 2018, o grupo do Projeto Sustentabilidade está desenvolvendo três frentes de trabalho: Campanha de conscientização e prevenção da febre amarela (“Febre amarela- você sabia?”), ação concluída com sucesso, em que os membros do projeto visitaram turmas do Fundamental II e promoveram dinâmicas e discussões com alunos sobre mitos e verdades da febre amarela. Outra ação do “Sustenta” (como os alunos participantes chamam carinhosamente o Projeto Sustentabilidade) é a criação e editoração da revista eletrônica “SANTABILIDADE”, idealizada pela Área das Ciências Humanas do EFII para as comemorações dos 70 anos do Colégio Santa Maria, que será lançada na Semana da Sustentabilidade (23 a 27 de abril). A revista digital está sendo toda desenvolvida na plataforma digital Canva e conta com a colaboração dos professores da área de CH na prospecção de matérias e conteúdos das ações sustentáveis no Colégio. A terceira ação do “Sustenta” é a reestruturação do projeto RECICLASSE, uma gincana de educação ambiental que estimula salas de aulas limpas, saudáveis e adequadas para a aprendizagem. Ufa, essa turminha tem trabalhado bastante e promete muito mais!