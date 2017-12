Autoria: Sergio Seixas

No 9º ano do Ensino Fundamental do Colégio Santa Maria, além da grade curricular da série, os alunos fazem a opção por cursarem uma Eletiva, como são chamadas as aulas de escolha livre. Entre as várias alternativas oferecidas aos jovens está o curso de Vivência da Linguagem Teatral, continuidade e extensão do curso de Teatro iniciado no 6º ano.

O objetivo principal do curso é aprofundar / “amadurecer” conhecimentos e vivência da linguagem cênica adquiridos na série inicial do Fundamental II, entendendo o Teatro como instrumento de diálogo com o público, como expressão de ideias e sentimentos da sociedade, de tempos passados, presentes e futuros.

Durante o curso os alunos vivenciaram a montagem de um “espetáculo” teatral que culminou com apresentações abertas ao público.

Para 2016 escolhi um texto de minha autoria, “Suspiros poéticos e saudades”, enredo que propôs um resgate da história e cultura nacionais. O título marca o início do Romantismo no Brasil pelas mãos e sensibilidade de Gonçalves de Magalhães! O roteiro dramático trabalhado com os alunos foi uma verdadeira “colcha de retalhos” reunindo prosa, poesia, música e teatro do movimento romântico em nosso país em torno do tema favorito dos artistas daquela época, o AMOR.

Foi um grande desafio conduzir os alunos a uma época, costumes e linguagem de um período tão distante de sua realidade.

A delicadeza e suavidade da linguagem cenográfica uniram-se ao som solitário e envolvente do violino, tocado pela aluna Victoria Annunziata, a elegância dos figurinos de época e ao vigor e entusiasmo dos alunos em apresentações de caráter intimista, finalizando mais um trabalho de Teatro.