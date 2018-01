Autoria: Tauany Pazini

As turmas do 4º ano do Fundamental I do Colégio Santa Maria participaram de uma contação de história muito divertida do livro “Sopa de botão de osso”, de Aubrey Davis. Trata-se de um conto popular da tradição judaica com temática bastante atual, que mostra como a solidariedade e a cooperação podem nos fazer sair bem de situações em que individualmente não conseguiríamos.

A aula teve início com a canção “Sopa” da Palavra Cantada, mais conhecida pela frase “o que é que tem na sopa do neném?”. As crianças participaram cantando junto e fazendo a batida da música com colheres de pau e palmas. Cada ingrediente cantado era colocado no caldeirão para compor a sopa.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na sequência, apresentamos o livro e a história foi contada, fazendo-se uma reflexão acerca das mudanças que o mendigo da história trouxe para uma cidade inteira, unindo os moradores durante o preparo de uma sopa mágica.

Ao final da contação, os alunos participaram de uma atividade onde deveriam fazer um desejo em voz alta para esse botão mágico. Muitos foram os desejos, dentre eles, moradia a todas as pessoas, felicidade, paz mundial, o fim da dengue e amor ao próximo. O resultado foi incrível!