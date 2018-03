SOMOS TODOS PORTADORES DE ESPERANÇA

Autoria: Veronice Leal

2018 iniciou repleto de Esperança para a comunidade do Colégio Santa Maria. Não se trata apenas de um novo ano, mas do ano em que o Colégio comemora seu 70º aniversário alimentando a Boa Nova e acreditando que, através da plena cidadania e, principalmente, da educação, é possível contribuir para a formação de pessoas responsáveis, reflexivas, solidárias e críticas.

Para percorrer a viagem revisitando a história do Colégio Santa Maria, alunos, professores, famílias e funcionários embarcaram em um trem, assim como fizeram Heitor Villa Lobos e Ferreira Gullar no seu Trenzinho Caipira, a fim de encontrar um novo jeito de caminhar. Conhecendo o passado para compreender o presente e construir o futuro.

Ao longo dessa viagem, nosso trem irá abastecer-nos com uma nova visão para mudar a forma como nos relacionamos com o conhecimento e com o mundo, além de possibilitar um consumo mais responsável dos recursos disponíveis.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A plataforma do Meio Ambiente e da Sustentabilidade nos apresenta um caminho longo a percorrer, pois requer mais que apenas mudar tecnologias, requer mudar visões de mundo.

Para isso, os alunos do 5º ano envolveram-se em uma campanha, que promove a reflexão sobre o uso indiscriminado dos Canudinhos de Plástico. Eles estão constatando o quanto está em nossas mãos o poder do SIM ou NÃO diante dos artefatos de plástico. Devemos seguir empenhados em criar novas estratégias para um consumo mais responsável de todos os nossos recursos.

Os “viajantes” elaboraram cartazes, criaram quadrinhas e capricharam na divulgação da Campanha contra os Canudinhos de Plástico.

O movimento em torno da conscientização para o não consumo ou substituição dos canudos descartáveis trouxe aos envolvidos um novo comportamento nessa estação: o poder da decisão e a necessidade de buscar uma alternativa ecologicamente correta!

Os desafios não param para os viajantes! A cada estação um compromisso, uma certeza de que há hábitos que vêm de costumes antigos e são totalmente dispensáveis e, sendo assim, deveriam ser repensados.

É na responsabilidade ambiental em favor do mundo sustentável que debruçamo-nos na viagem dos 70 anos, porque temos o material mais precioso do Planeta, a educação e também o Bem mais positivo da Terra, os Portadores de Esperança!