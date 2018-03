Sentir a natureza com mãos de artista

Transitar pelo SESC Interlagos já é sinônimo de viver a natureza de perto. Imagine unir essa paisagem à exposição de Rubens Matuk. Resultado potencializado!

Os alunos do 4º ano do Fundamental I do Santa Maria conheceram o trabalho do artista durante as aulas e, depois de vivenciarem as experiências com o próprio ambiente natural da escola, foram ver de perto a exposição “Tudo é semente” , com obras que revelam a essência humana que nos une diretamente à natureza. Alunos e professores encontraram diferentes olhares da fauna e da flora como centro da vida.

A natureza é o personagem principal em meio às pinturas, esculturas e ilustrações. As crianças acabam percebendo que não existe natureza separada do homem.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Rubens Matuk possui um trabalho comprometido com o exercício da cidadania e com a defesa do meio ambiente, aspectos fortemente explorados no compromisso educacional do Colégio Santa Maria.

Ao final desse percurso, nada mais gratificante do que sentir e criar com as próprias mãos obras de arte que reforçam a consciência de seres pertencentes da natureza. Aqui começa outra exposição. Agora serão os alunos que plantarão as novas sementes da Arte e da Natureza.